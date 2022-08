Sesko bleibt laut Freund vorerst in Salzburg

Fußball-Serienmeister Salzburg wird sein Stürmerjuwel Benjamin Sesko in diesem Sommer nicht ziehen lassen. Das erklärte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Ligaspiel in Hartberg gegenüber "Sky" am Samstag. "Er bleibt ganz sicher bei uns." Dieser Meinung sei auch Sesko selbst. "Wir sind der perfekte Club für ihn aktuell - aus unserer und aus seiner Sicht", sagte Freund über den laut Medienberichten international heftig umworbenen 19-jährigen Slowenen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sesko bleibt vorerst in der Bundesliga