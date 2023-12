Siege für Hartberg und WSG Tirol vor Winterpause

In den frühen Sonntagpartien der 17. Bundesliga-Runde hat sich einerseits der TSV Hartberg gegen den WAC mit 2:0 durchgesetzt. Nach zwei Spielen ohne Sieg durfte der Liga-Vierte wieder über drei Punkte am Stück jubeln. Der WAC geht damit auf dem siebenten Platz hinter Fußball-Rekordmeister Rapid in die Winterpause. Die WSG Tirol feierte unterdessen mit einem 2:1 bei Blau-Weiß Linz ihren dritten Saisonsieg. Blau-Weiß ist weiter Neunter der Tabelle, die Tiroler sind Elfte.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Mamadou Sangare (l.) schoss Hartberg in Führung