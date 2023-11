Siege für Kärntner Clubs WAC und Klagenfurt

Die Kärntner Clubs haben am Sonntag im Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga wichtige Siege gefeiert. Der sechstplatzierte WAC gewann daheim gegen die Wiener Austria mit 1:0 und vergrößerte damit den Vorsprung auf die "Veilchen" auf vier Punkte. Einen Zähler vor den Wolfsbergern liegt Austria Klagenfurt nach einem 1:0 in Altach auf Rang fünf. Die 15. Runde wurde mit der Partie Rapid - Blau-Weiß Linz (17.00 Uhr) abgeschlossen.

Kennedy sorgte für wichtigen WAC-Sieg gegen Austria

Bereits am Samstag hatten die Europacup-Starter Heimerfolge gelandet. Red Bull Salzburg gegen Hartberg endete 3:2, Sturm Graz gegen Austria Lustenau 2:0 und LASK gegen WSG Tirol 1:0.