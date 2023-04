Siege von Salzburg und Sturm zum Meistergruppen-Start

Red Bull Salzburg und Sturm Graz haben zum Auftakt der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga Siege angeschrieben. Der Titelverteidiger und Spitzenreiter setzte sich am Sonntag bei Austria Klagenfurt mit 3:0 (1:0) durch, Verfolger Sturm verkürzte den Rückstand in der Tabelle danach mit einem 3:1-(2:1)-Heimsieg im Schlager gegen Rapid wieder auf drei Zähler. Die Austria verspielte in Wien gegen den LASK im Finish einen 2:0-Vorsprung und musste sich mit einem 2:2 (0:0) begnügen.

Salzburg zeigte in Klagenfurt keine Schwächen. Oscar Gloukh (16.), Benjamin Sesko (63.) per Foul-Elfmeter und Junior Adamu (69.) trafen gegen eine ersatzgeschwächte Austria. Markus Pink war bei den Kärntnern nicht mehr dabei. Der 16-fache Saisontorschütze wechselt mit sofortiger Wirkung zum Shanghai Port FC in die chinesische Super League. Assistenzcoach Martin Lassnig vertrat den gesperrten Klagenfurt-Coach Peter Pacult. Salzburg schrieb damit den elften Auswärtssieg in Folge in der Liga an. Gegen die weiter sechstplatzierten Kärntner wurde auch der dritte Saisonvergleich gewonnen.

Sturm bleibt Salzburg mit dem Heimsieg gegen Rapid auf den Fersen. Zudem bauten die Grazer den Vorsprung auf den Dritten LASK auf sieben Punkte aus. Emanuel Emegha (6.), Manprit Sarkaria (45.+1) - nach VAR-Entscheidung - und Otar Kiteishvili (70.) erzielten die Treffer einer tonangebenden Sturm-Mannschaft, die im zwölften Saisonheimspiel zum neunten Mal gewann. Guido Burgstaller gelang der zwischenzeitliche Ausgleich aus dem Nichts (17.). Am Ende stand die Fortsetzung einer Serie: Sturm ist gegen Rapid seit neun Begegnungen ungeschlagen. Rapid erlebte die bereits zehnte Saisonniederlage, erstmals seit der Rückkehr von Zoran Barisic auf die Trainerbank verloren die Hütteldorfer zwei Spiele hintereinander.

Die Wiener Austria und der LASK teilten indes die Punkte . Vor 10.601 Zuschauern in der Generali Arena vergaben die "Veilchen" eine 2:0-Führung, am Ende hieß es 2:2. Es war bereits das dritte Unentschieden im dritten Saisonduell zwischen beiden Clubs. Die Linzer verteidigten damit ihren dritten Rang in der Tabelle und haben mit 20 Punkten weiterhin drei Zähler Vorsprung auf die "Veilchen" (17). Die Favoritener schoben sich am Stadtrivalen Rapid vorbei auf Rang vier. Matthias Braunöder (58.) und Reinhold Ranftl (62.) brachten die Wiener per Doppelschlag in Hälfte zwei in Führung, dem LASK gelang durch Keito Nakamura (73.) und Florian Flecker (90.) noch der Ausgleich. Ein Tor des Linzers Marin Ljubicic wurde vom VAR wegen Abseits zurückgenommen (5.).

Bereits am Samstag hatte Altach zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen die WSG Tirol einen 1:0-Heimerfolg gefeiert. Auch der WAC vor eigenem Publikum gegen das neue Schlusslicht Ried und Austria Lustenau beim TSV Hartberg waren zu 1:0-Siegen gekommen.