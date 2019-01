Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat den Vertrag mit Linksverteidiger Damir Mehmedovic in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wie die Niederösterreicher am Freitag vermeldeten, wechselt der 21-Jährige zum SV Lafnitz in die 2. Liga. Mehmedovic war diese Saison nur bei der zweiten Mannschaft der St. Pöltner im Einsatz. In der Bundesliga absolvierte er in der vorangegangenen Saison 15 Einsätze.

Quelle: APA