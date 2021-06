SKN St. Pölten holte Verteidiger Salamon

Fußball-Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten hat am Donnerstag eine weitere Neuverpflichtung verkündet: Der 32-jährige Linksverteidiger Thomas Salamon hat einen Einjahres-Vertrag (mit Option) unterschrieben. Salamon hat insgesamt 152 Bundesliga-Spiele und 104 Zweitliga-Partien in den Beinen und war zuletzt in Litauen bei Suduva Marijampole unter Vertrag.