SKN St. Pölten mit breiter Brust ins NÖ-Derby gegen Admira

Der SKN St. Pölten ist stark in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Einem 5:0 zum Auftakt bei der WSG Tirol folgte vier Tage später am Samstag ein 1:1 zu Hause gegen die Wiener Austria. "Wir haben genug Selbstvertrauen getankt und werden hoffentlich wieder so auftreten" , sagte Tormann Christoph Riegler vor dem Heimspiel am Dienstagabend (18.30 Uhr) gegen die Admira.

SN/APA/HANS PUNZ Ibertsberger will drei Punkte holen