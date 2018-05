SKN St. Pölten stattete Robert Ljubicic mit Profivertrag aus

Der SKN St. Pölten hat Talent Robert Ljubicic mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie das Schlusslicht der Bundesliga am Freitag vermeldete, unterschrieb der 18-Jährige einen Zweijahresvertrag samt Option bei den Niederösterreichern. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers, der am vergangenen Wochenende in Altach sein Debüt im Fußball-Oberhaus gab, gilt laut Vereinsangaben ligaunabhängig.

Ljubicic ist der Bruder von Rapids Dejan Ljubicic (20). Der jüngere der beiden Brüder absolvierte seine Ausbildung in der Akademie von St. Pölten. (APA)