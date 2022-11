SN-Noten für Red Bull Salzburg: Diese Bullen verdienen sich ein "Sehr gut"

Von Musterschülern und Hinterbänklern: Zum Jahresabschluss gibt es von den SN ein Zeugnis für die Spieler von Red Bull Salzburg.

Nach 32 Spielen, 16 in der Bundesliga, sechs in der Champions League, drei im ÖFB-Cup und sieben zu Testzwecken, hat Fußballmeister Red Bull Salzburg die überaus kompakte Herbstsaison am Sonntag mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt abgeschlossen. Bevor es aufgrund der Wüsten-WM in Katar in die längste Winterpause der österreichischen Fußballgeschichte geht, verteilten die "Salzburger Nachrichten" in einem Bullen-Zeugnis fünf "Sehr gut" und ein "Nicht genügend".

Philipp Köhn. Je länger die Saison dauerte, desto besser wurde der Torhüter, ...