So schrumpfte der Vorsprung von Red Bull Salzburg

Sturm Graz ist bis auf zwei Punkte an Red Bull Salzburg herangerückt. Vor einem Jahr sind es nach 25 Spieltagen noch zwölf Zähler Vorsprung gewesen.

Neutrale Beobachter der österreichischen Fußball-Bundesliga jubeln: Schon sehr lange war die Meisterschaft nicht mehr so spannend wie in dieser Saison. Vorläufiger Höhepunkt des Titelduells zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz ist am kommenden Sonntag (17 Uhr) das direkte Aufeinandertreffen in der Grazer Merkur-Arena, in dem es um nichts weniger als die Tabellenführung geht. Der Vorsprung der Bullen ist nach dem torlosen Unentschieden gegen den LASK nämlich auf zwei Punkte geschrumpft. Ein Szenario, an das man beim erfolgsverwöhnten Serienmeister aus ...