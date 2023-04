Sollbauer verpasst nach Tätlichkeit nur Cupfinale

Rapid-Verteidiger Michael Sollbauer muss beim Cupfinale am Sonntag erwartungsgemäß zuschauen. Der Spieler wurde nach seiner Tätlichkeit gegen Salzburg (1:1) in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch für zwei Spiele gesperrt, davon ein Spiel bedingt auf sechs Monate. Das gab die Bundesliga nach der Sitzung des zuständigen Senat 1 bekannt. Sollbauer steht Rapid damit im nächsten Ligaspiel in Salzburg wieder zur Verfügung.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Michael Sollbauer flog vom Platz