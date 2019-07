Das Sommer-Transferfenster der heimischen Fußball-Bundesliga schließt heuer erst am 2. September um 24.00 Uhr. Dies bestätigte das Liga-Büro der APA am Montag. Grund dafür ist die Tatsache, dass der 31. August in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. In der deutschen Bundesliga läuft die Transferperiode ebenfalls bis 2. September, allerdings nur bis 18.00 Uhr.

Quelle: APA