Sonnleitner nach 400. Einsatz im Bundesliga-Legendenklub

Mario Sonnleitner ist am Samstag als 54. Spieler in den Fußball-Bundesliga-Legendenklub aufgenommen worden. Der 34-jährige Verteidiger, mittlerweile in Diensten des TSV Hartberg, absolvierte beim Heimspiel der Steirer gegen Ried sein 400. Ligaspiel. Um in den Legendenklub aufgenommen zu werden, müssen die Akteure 400 Spiele absolviert, 100 Tore erzielt oder bei sieben Meistertiteln zum Einsatz gekommen sein.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Mario Sonnleitner hielt in 400 Ligaspielen seine Knochen hin