Souveräner Sieg von WSG Tirol in Altach

Die WSG Tirol hat in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga in Altach einen 3:0-Sieg gefeiert und bleibt damit an den Top sechs dran. Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass die Wattener zwei Spiele in Folge gewannen. Giacomo Vrioli brachte am Samstag sein Team in der zehnten Minute per Elfmeter in Führung. Für die Vorentscheidung sorgte nach 51 Minuten Valentino Müller, der mit einem Weitschuss aus rund 20 Metern erfolgreich war. Vrioni besorgte den Endstand (88.)

Giacomo Vrioni ist mit einem Doppelpack der Matchwinner in Altach