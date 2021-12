Spannung und Europacup-Erfolge - Liga bilanziert zufrieden

Die Fußball-Bundesliga hat nach einem von Corona beeinflussten Herbstdurchgang zufrieden bilanziert. 2,9 Tore pro Partie fielen in den bisherigen 18 Runden im Grunddurchgang. Die oft beschworene Spannung habe sich wieder eingestellt, urteilte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer am Dienstag in einem Rückblick. "Zugegebenermaßen ab dem zweiten Platz, weil Red Bull Salzburg seiner Favoritenrolle gerecht wird." Groß ist die Freude bei der Liga auch über die internationalen Erfolge.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Ebenbauer ist nach schwierigem (Corona)-Jahr zufrieden