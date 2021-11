Sperre für Rapids Robert Ljubicic

Rapid-Profi Robert Ljubicic ist am Dienstag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele - eine Partie davon bedingt auf sechs Monate - gesperrt worden. Der Mittelfeldmann hatte am Sonntag nach dem Schlusspfiff beim 3:2 gegen den LASK die Rote Karte gesehen und fehlt nun am Sonntag auswärts gegen den WAC. Ebenfalls ein Match zuschauen muss Altachs Nosa Iyobosa Edokpolor, der am Samstag gegen Hartberg ausgeschlossen wurde.