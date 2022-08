"Spiel auf Augenhöhe" zwischen Ried und Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt und die SV Ried wollen im direkten Duell am Samstag (17.00 Uhr) in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Während die Innviertler zuletzt in Unterzahl gegen Sturm ein 1:1 erkämpften, holten die Klagenfurter mit zwei Toren in der Nachspielzeit bei der WSG Tirol (2:2) den ersten Punkt. "Klagenfurt ist auf Augenhöhe mit uns. Es wird ein sehr enges Spiel, die Tagesform wird entscheiden", sagte Rieds Trainer Christian Heinle.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Ein Duell auf Augenhöhe