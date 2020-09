Spieler von Red Bull Salzburg positiv auf Corona getestet

Nun hat auch Serienmeister Red Bull Salzburg seinen ersten Coronafall. Obwohl ein Spieler der Mannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden ist, kann das Cupspiel am Mittwoch in Bregenz wie geplant stattfinden.

Der nach einer Auslandsreise zurückgekehrte Bullenspieler wurde beim obligaten Check mit einem leicht positiven Wert getestet, teilte der Club am Montagabend mit. Der Spieler habe nach seiner Rückkehr keinen Kontakt mit Teamkollegen gehabt und weise aktuell keine Symptome auf. Er habe sich sofort in Quarantäne begeben, weitere Testungen folgen in den nächsten Tagen.

Die Testung aller anderen Teammitglieder verlief negativ, die Vorbereitung auf das Cup-Match am Mittwoch bei Schwarz-Weiß Bregenz erfolgt laut Club ohne weitere Einschränkungen.

Das Spiel in Bregenz war in der vorletzten Woche wegen eines Coronafalls bei den Vorarlbergern verschoben worden.



Quelle: SN