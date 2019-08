Spitzenreiter Salzburg erwartet "Krieger" aus der Südstadt

Für Red Bull Salzburg soll es in der Fußball-Bundesliga in derselben Tonart wie bisher weitergehen. Gegner in der fünften Runde ist am Sonntag zu Hause die Admira, da soll standesgemäß der fünfte Sieg her. Auf Jesse Marsch wartet der erste gewichtige Rekord in Österreich: Bisher ist es noch keinem Trainer gelungen, seine ersten fünf Bundesliga-Partien zu gewinnen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Salzburg will die unglaubliche Heimserie fortsetzen