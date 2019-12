Sportclub-Legende Walter Horak gestorben

Der frühere österreichische Fußball-Nationalspieler Walter "Max" Horak ist am Dienstag im Alter von 88 Jahren in Wien verstorben. Das erfuhr die APA aus dem Bekanntenkreis seiner Familie. Der WM-Teilnehmer 1958 bestritt 13 Spiele für das Nationalteam und erzielte dabei drei Tore. In der österreichischen Liga war der Stürmer unter anderem für den Sportclub aktiv.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Horak wirkte beim legendären 7:0 gegen Juventus mit