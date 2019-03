St. Pölten bezwang Sturm in Graz - 1:0-Sieg dank Balic

SKN St. Pölten hat zum Auftakt der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga drei Punkte aus Graz entführt. Die Niederösterreicher gewannen am Sonntag bei Sturm dank eines Treffers von Husein Balic in der 86. Minute mit 1:0 (0:0). In einen wenig ansehnlichen Match bei Prachtwetter waren die Steirer weitgehend spielbestimmend, in der Offensive aber mehr oder weniger harmlos.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Husein Balic traf zum 1:0-Endstand für St. Pölten