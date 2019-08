St.-Pölten-Frauen Favorit auf sechsten Meistertitel in Serie

Die Frauen des SKN St. Pölten gehen als die großen Gejagten in die am Wochenende beginnende Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga. Der Serienmeister hat seinen sechsten Meistertitel in Folge im Visier. Am ehesten wird es den Frauen von Sturm Graz, SG Austria Wien/USC Landhaus und vom SV Neulengbach zugetraut, die St. Pöltnerinnen fordern zu können.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Auch Austria/Landhaus und Sturm Graz haben gute Chancen auf den Titel