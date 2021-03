St. Pölten-Frauen gewinnen Bundesliga-Schlager gegen Sturm

Titelverteidiger SKN St. Pölten bleibt in der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter makellos. Am Sonntag feierte der Spitzenreiter im Schlager der 12. Runde gegen Sturm Graz einen 5:1-(1:0)-Heimsieg und liegt in der Tabelle bereits sieben Punkte vor seinem ersten Verfolger SG Landhaus/Austria Wien bzw. elf vor den drittplatzierten Grazerinnen. Das Torverhältnis der Niederösterreicherinnen lautet 61:6.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Biroova und Co. (Archivbild) fertigten Sturm Graz ab