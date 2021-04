St. Pölten-Frauen vor sechstem Meistertitel in Folge

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten können ihre Dominanz im heimischen Frauen-Fußball am Wochenende bestätigen. Die Niederösterreicherinnen haben in dieser Saison alle 14 Ligaspiele gewonnen und können mit dem 15. Sieg ihren sechsten Meistertitel in Folge fixieren.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Der nächste Meisterteller liegt für St. Pöltens Frauen bereit