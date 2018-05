St. Pölten gewann Relegations-Hinspiel in Wr. Neustadt 2:0

Der SKN St. Pölten hat sich im Kampf um einen Platz in der Fußball-Bundesliga in der Saison 2018/19 eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Die Landeshauptstädter gewannen am Donnerstag das Relegations-Hinspiel beim Niederösterreich-Rivalen SC Wiener Neustadt verdient mit 2:0 (1:0) und haben damit in der Heimpartie am Sonntag (15.30 Uhr) in der NV-Arena alle Trümpfe in der Hand.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK St. Pölten mindestens auf halbem Weg zum Klassenerhalt