St. Pölten holt bundesligaerprobten Abwehrspieler Maranda

Manuel Maranda ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Der 23-jährige Innenverteidiger unterschrieb beim SKN St. Pölten einen Zweijahresvertrag, wie die Niederösterreicher am Dienstag bekanntgaben. Maranda konnte nach seinem Engagement beim deutschen Drittligisten FC Carl Zeiss Jena ablösefrei wechseln. In der Bundesliga brachte er es bisher auf 37 Einsätze - 21 für die Admira, 16 für Innsbruck.

SN/APA (Archv/Expa)/EXPA/THOMAS HAU Maranda war in der Bundesliga für die Admira aktiv