St. Pölten holt dank spätem Treffer Punkt in Ried

Die SV Ried hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg unter Trainer Miron Muslic im Finish verspielt. Beim leistungsgerechten 1:1 (1:0) gegen St. Pölten lagen die Innviertler dank eines Treffers von England-Heimkehrer Patrick Schmidt (44.) lange in Führung, der eingewechselte Samuel Tetteh (83.) rettete den Gästen aber das Remis. Damit sind beide Mannschaften im Jahr 2021 weiter sieglos, St. Pölten blieb in der Tabelle aber vor dem Aufsteiger.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Ried und St. Pölten trennten sich leistungsgerecht