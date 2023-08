St. Pölten holt Ex-Australien-Teamspielerin Mastrantonio

Der SKN St. Pölten hat sich für das Unternehmen erfolgreiche Titelverteidigung in der Frauen-Fußball-Bundesliga sowie Einzug in die Champions League verstärkt. Mit Ella Mastrantonio wurde eine ehemalige australische Teamspielerin unter Vertrag genommen. Die 31-Jährige verfügt über reichlich internationale Erfahrung, war u.a. in England bei Barnsley oder in Italien bei Lazio Rom und Pomigliano tätig. Zuletzt spielte die Mittelfeldakteurin in der Heimat bei Perth Glory FC.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.