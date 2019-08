St. Pölten holte mit 1:0 in Mattersburg ersten Saisonsieg

Der SKN St. Pölten kann in der Fußball-Bundesliga wieder gewinnen. Nach saisonübergreifend 13 Runden ohne Sieg setzten sich die Niederösterreicher am Samstag beim SV Mattersburg mit 1:0 (1:0) durch. In einer zerfahrenen und von vielen Zweikämpfen geprägten Partie mit neun Gelben Karten erzielte Rene Gartler per Foul-Elfmeter in der 22. Minute den einzigen Treffer.

SN/APA/HANS PUNZ St. Pölten gelang Wiedergutmachung für das Salzburg-Debakel