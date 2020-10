St. Pölten im Heimspiel gegen Ried auf Wiedergutmachung aus

Der SKN St. Pölten will sich in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga festsetzen. Deshalb sollen im Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) gegen den Vorletzten und Aufsteiger SV Ried unbedingt drei Punkte geholt werden. "Wir haben aus der letzten Woche unsere Lehren gezogen und wollen morgen eine Reaktion zeigen", erklärte SKN-Cheftrainer Robert Ibertsberger mit Blick auf die jüngste 0:4-Schlappe beim LASK.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Baumgartner fehlt "mehr als die halbe Stammmannschaft"