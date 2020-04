St.-Pölten-Manager Blumauer bot Rücktritt an

Die Fußballer von Bundesliga-Schlusslicht SKN St. Pölten haben am Mittwoch ihr erstes Training in Kleingruppen seit der Coronapause bestritten. Die Schlagzeilen bestimmte allerdings Generalmanager Andreas Blumauer, der seinen Rücktritt angeboten hat. "Stimmt. Ich will kein Sesselkleber sein. Wenn sie einen anderen hätten, würde ich nicht im Wege stehen wollen", bestätigte Blumauer der "NÖN".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER SKN-St.Pölten-Manager Andreas Blumauer