St. Pölten nimmt Favoritenrolle gegen Hartberg an

Der drittplatzierte SKN St. Pölten will seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga in der achten Runde festigen. Gelingen soll das mit dem fünften Saisonsieg im Heimduell mit Aufsteiger TSV Hartberg am Samstag (17.00 Uhr). Für Gäste-Coach Markus Schopp ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, hatte er doch vergangene Saison als Co-Trainer bei St. Pölten gearbeitet.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET St. Pölten will weiter überraschen