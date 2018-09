St. Pölten setzte auch in Altach erfolgreichen Start fort

Der SKN St. Pölten ist in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Die Niederösterreicher gewannen am Samstag beim SCR Altach dank eines Last-Minute-Elfmeters mit 2:1 und festigten Platz zwei hinter Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Während St. Pölten nach sechs Runden noch ohne Niederlage ist, liegt Altach sieglos am Tabellenende.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Gartler und Co. surfen weiterhin auf der Erfolgswelle