St. Pölten startet Titelverteidigung mit Sieg bei Austria

Die Frauen des SKN St. Pölten sind standesgemäß mit einem Sieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Titelverteidigerinnen setzten sich im Auftaktspiel bei der Wiener Austria am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Rita Schumacher in der 26. Minute. St. Pölten ist damit auch erster Tabellenführer. Am Samstag finden drei weitere Spiele der ersten Runde statt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT St. Pölten hatte das Auftaktmatch in Wien im Griff

Der SKN diktierte das Spiel und machte von Anfang an klar, wer als Favorit in die neue Saison geht. Die Niederösterreicherinnen peilen bereits den neunten Meistertitel in Folge an. Durch die Deutsche Schumacher, die nach einem Eckball einnetzte, gingen die "Wölfinnen" auch leistungsgerecht in Führung. Danach allerdings ließ der Offensivschwung etwas nach - was wohl auch der extrem hohen Temperaturen geschuldet war. Die Violetten konnten davon vor über 400 Besucherinnen und Besuchern in der Generali Arena jedoch nicht profitieren. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, wenngleich der Austria der Glückstreffer nicht mehr gelang. In der 92. Minute vergab Neuzugang Dominique Bruinenberg noch eine gute Chance.