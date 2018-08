Der Fußball-Bundesliga-Verein SKN St. Pölten verleiht seinen Stürmer Roope Riski bis zum Saisonende an den griechischen Zweitligisten AOX Kissamikos. Der 27-jährige Finne steht bis 2020 in St. Pölten unter Vertrag und erzielte in der abgelaufenen Saison in 25 Meisterschaftspartien fünf Tore.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Roope Riski wechselt in die zweite griechische Liga