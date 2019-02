Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat den zu Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Nordkoreaner Pak Kwang-ryong um ein Jahr bis Sommer 2020 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellendritte am Freitag vor dem Frühjahrsauftakt in der Liga bekannt. Der 26-jährige Stürmer hat in bisher 37 Pflichtspielen für die Niederösterreicher sechs Tore und sechs Assists verbucht.

Quelle: APA