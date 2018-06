St. Pölten verpflichtete Gartler und Puchegger

Der SKN St. Pölten hat einen Tag nach erfolgreich absolvierter Relegation doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Niederösterreicher verpflichteten den 32-jährigen Stürmer Rene Gartler ablösefrei vom LASK, für den er seit Sommer 2015 gespielt hatte. Zudem nahm der Fußball-Bundesligist den zuletzt bei Sturm Graz tätig gewesenen 23-jährigen Linksverteidiger Patrick Puchegger unter Vertrag.

Beide unterschrieben vorerst für ein Jahr. Gartler erhielt beim LASK keinen neuen Vertrag mehr, nachdem er in 32 Pflichtspieleinsätzen, größtenteils als "Joker", viermal getroffen hatte. Für den Angreifer ist es eine Rückkehr, im Frühjahr 2006 war er bereits von Rapid an die Landeshauptstädter verliehen. Auch für Puchegger verlief die vergangene Saison nicht nach Wunsch. Aus Deutschland kommend brachte er es bei Sturm nur auf fünf Pflichtspieleinsätze bei den Profis. Nun will der Ex-ÖFB-U20-Teamspieler in seiner ehemaligen Heimat neu durchstarten. Der gebürtige Melker stammt aus der Nachwuchsriege der Akademie St. Pölten.

"Wir brauchen reife Führungsspieler und Rene Gartler zählt zweifellos dazu. Er ist ein Vorzeigeprofi, der unserer Mannschaft mit Sicherheit weiterhelfen kann. Mit Patrick Puchegger haben wir zudem eine Verstärkung für unsere Abwehr dazubekommen", sagte General Manager Andreas Blumauer.

Damit ist das Transferprogramm noch lange nicht abgeschlossen. "Wir müssen uns alle sehr anstrengen, um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und das Team an den richtigen Stellen mit unseren finanziellen Möglichkeiten optimal zu verstärken", kündigte Präsident Helmut Schwarzl an. Ziel sei es, den SKN nach zwei turbulenten Saisonen als fixen Bestandteil der neuen Zwölfer-Bundesliga zu etablieren.

