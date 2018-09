St. Pölten weiter ungebremst: "Wird immer schwieriger"

Die Serie des SKN St. Pölten hält auch nach der 6. Runde der Fußball-Bundesliga an. Der 2:1-Erfolg am Samstag in Altach war am Ende auch ein glücklicher, fiel der Siegtreffer doch durch einen harten Elfmeter in der 93. Minute. "Es wird immer schwieriger", sagte Erfolgscoach Dietmar Kühbauer nach der Partie, in der die Niederösterreicher zum elften Mal in Folge ungeschlagen geblieben waren.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK St. Pölten setzte den Traumstart fort