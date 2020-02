St. Pölten will im Duell mit WAC unbedingt anschreiben

Dem SKN St. Pölten droht in der Fußball-Bundesliga Ungemach. Die im Frühjahr noch sieglosen Niederösterreicher laufen in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs Gefahr, auf den letzten Tabellenrang zurückzufallen. Verliert St. Pölten am Sonntag (17.00) daheim gegen den WAC und trennen sich die Nachzügler WSG Tirol und Admira in Innsbruck remis, wandert die "Rote Laterne" nach St. Pölten.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Niederösterreicher im Kampf gegen die Rote Laterne