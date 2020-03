Fußball-Bundesliga-Schlusslicht SKN St. Pölten muss in der letzten Runde des Grunddurchgangs am Samstag auswärts bei der Wiener Austria auf den von Southampton ausgeliehenen Christoph Klarer verzichten. Der 19-jährige Abwehrspieler wurde nach seinem Ausschluss bei der 0:4-Heimniederlage gegen den WAC am Sonntag vom Senat 1 wegen Torraubs für eine Partie gesperrt.

Quelle: APA