St. Pöltens Bollwerk auch von Austria nicht zu knacken

Auch die Wiener Austria hat am Samstag den imposanten Lauf des SKN St. Pölten in der Fußball-Bundesliga nicht stoppen können. Der in der Vorsaison noch abgeschlagen Letzte ist nach dem 0:0 seit saisonübergreifend elf Pflichtspielen ungeschlagen. Zudem verteidigten die Niederösterreicher den zweiten Platz. Die Austria machte unterdessen mit dem ersten Auswärtspunkt einen kleinen Schritt vorwärts.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Keeper Riegler behielt zum vierten Mal weiße Weste