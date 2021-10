St. Pöltens Frauen holen mit 3:0 bei Vienna 6. Saisonsieg

Der SKN St. Pölten hat in der Frauen-Fußball-Bundesliga auch das sechste Spiel gewonnen. Der Serienchampion setzte sich am Samstag bei Aufsteiger Vienna mit 3:0 durch. Die Treffer gingen auf das Konto von Stefanie Enzinger (12.), Mateja Zver (52.) und Isabelle Meyer (78.). Damit hält der Tabellenführer nun bei einem Torverhältnis von 39:0. Am 17. Oktober wartet mit dem Gastspiel bei Sturm Graz der absolute Liga-Schlager. Die Steirerinnen sind auch noch ohne Punktverlust.