St. Pöltens Frauen peilen achten Meistertitel in Folge an

Am Samstag startet die österreichische Frauen-Fußball-Bundesliga in ihre 41. Saison. Auch in diesem Jahr führt der Weg zum Titel über Serienmeister SKN St. Pölten, darüber waren sich die zehn Vertreter der Vereine bei der Auftaktpressekonferenz am Freitag in Wien einig. Als erste Verfolger gelten neuerlich Sturm Graz und die Wiener Austria. Am Tabellenende dürften vier Teams um den Klassenerhalt kämpfen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP St. Pölten geht als Favorit in die neue Spielzeit der Frauen-Bundesliga