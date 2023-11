St. Pöltens Frauen nach Sieg im Schlagerspiel Herbstmeister

Der SKN St. Pölten hat seine Vormachtstellung in der Frauen-Fußball-Bundesliga am Sonntag untermauert. Der Champions-League-Teilnehmer gewann den Nachtragsschlager der 8. Runde gegen Verfolger SPG SCR Altach/FFC Vorderland mit 2:0 und wurde damit einmal mehr Herbstmeister. Maria Mikolajova (67.) und Sarah Mattner-Trembleau (83.) sorgten auf einem Trainingsplatz neben der NV Arena dafür, dass die Truppe von Trainerin Liese Brancao auch ihr neuntes Ligaspiel siegreich beendete.

Brancao hatte ihr Team im Vergleich zum 0:2 bei Champions-League-Rekordchampion Olympique Lyon am Mittwoch nur an zwei Positionen verändert. Rita Schumacher und Sophie Hillebrand kamen anstelle von Leonarda Balog und Mateja Zver in die Startelf. St. Pöltens Führungstreffer in einer ausgeglichenen Partie war sehenswert, Mikolajova versenkte einen Corner direkt im Netz. Die 24-jährige Slowakin war auch am zweiten Treffer maßgeblich beteiligt. Altachs Torfrau Zoe Guillemette Steenhuis konnte einen Freistoß von Mikolajova mit dem Fuß nur kurz abwehren und Mattner-Trembleau staubte ab.

St. Pölten steht zur Saison-Halbzeit mit einem Polster von fünf Punkten auf die Vorarlbergerinnen da. Die drittplatzierte Vienna hat einen Rückstand von sechs Zählern, der Vierte Sturm Graz liegt neun Punkte hinter Rang eins. Die Frühjahrssaison startet erst Mitte März. Bis auf St. Pölten haben alle Clubs nun eine lange Pflichtspielpause vor sich. Für die Brancao-Truppe geht es am 13. Dezember in der "Königsklasse" gegen Slavia Prag weiter, gegen die Tschechinnen wird auch noch auswärts am 21. Dezember gespielt. Am 25. Jänner 2024 folgt das Heimspiel gegen Lyon, ehe die Gruppenphase am 31. Jänner bei Brann Bergen in Norwegen abgeschlossen wird.