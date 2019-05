Der SKN St. Pölten muss im abschließenden Fußball-Bundesliga-Spiel bei Meister Red Bull Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) auf den Brasilianer Luan verzichten. Der Abwehrspieler wurde am Montag vom Strafsenat wegen seiner Roten Karte bei der 0:1-Heimniederlage gegen den LASK für ein Spiel gesperrt. Luan hatte in der 53. Minute im Duell mit LASK-Stürmer Samuel Tetteh die Notbremse gezogen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Luan muss pausieren