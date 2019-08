Daniel Schütz ist am Dienstag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen rohem Spiel für eine Partie gesperrt worden. Der Mittelfeldspieler des SKN St. Pölten hatte am Samstag bei der 0:6-Heimniederlage gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg in der 57. Minute eine harte Rote Karte gesehen. Zweitligist FC Liefering muss wegen einer Tätlichkeit zwei Partien auf Benjamin Sesko verzichten.

Quelle: APA