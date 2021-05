Die vergangenen Wochen haben es nicht nur ein Mal bewiesen, dass ein vorzeitig angekündigter Trainerwechsel eine Mannschaft ziemlich außer Tritt bringen kann. Mönchengladbach, das Trainer Marco Rose an Dortmund verliert, stürzte böse ab. Auch Frankfurt kam, nachdem fixiert worden war, dass Coach Adi Hütter den Club verlassen wird, im Kampf um einen Platz in der Champions League ziemlich unter Druck, büßte Vorsprung ein. Nicht so Red Bull Salzburg. Nach der Bestätigung, dass Jesse Marsch nach Saisonende zu RB Leipzig wechselt, ...