Das Experiment von Red Bull Salzburg ohne Ulmer ist missglückt

Es war eine der größten Überraschungen zu Saisonbeginn, als für Kapitän Andreas Ulmer plötzlich kein Platz mehr war in der Mannschaft von Red Bull Salzburg. An die Stelle des Rekordbullen trat Maximilian Wöber, ein gelernter Innenverteidiger, der bisher alle Pflichtspiele als linker Verteidiger absolviert hat. So auch am Samstag beim 2:0 gegen Austria Klagenfurt - zumindest 45 Minuten lang. Spätestens zur Pause muss dann auch bei Trainer Matthias Jaissle die Erkenntnis gereift sein, dass das "Experiment Linksverteidigung" missglückt ist. Wöber ...