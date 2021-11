Salzburgs Gruppengegner in der Champions League am Dienstag, Lille, erreichte in der Liga gegen Monaco wie Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen die Admira ebenfalls nur ein Remis. Auch die beiden anderen Teams der Salzburg-Gruppe in der Königsklasse, Wolfsburg und der FC Sevilla, spielten national ein Unentschieden. Bei der Ausgeglichenheit der Gruppe G wäre es keine große Überraschung, wenn auch die beiden Spiele am Dienstag zwischen Lille gegen Salzburg und Wolfsburg gegen Sevilla mit jeweils einem Unentschieden enden würden. Dann ...