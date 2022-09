Die Zeiten haben sich geändert

Red Bull Salzburg lockte in den vergangenen Saisonen die Fanmassen in die Arena in Kleßheim. Die Spiele in der Champions League waren meist ausverkauft. Die Auftritte in der Königsklasse des Fußballs waren mehr als nur Fußballspiele, da wollte man im Stadion gesehen werden. Im Gegensatz dazu spielten die Bullen in der Liga dann oft vor einer spärlichen Zuschauerkulisse. Nur die treuesten der treuen Bullen-Fans wollten ihre Mannschaft auch im Alltag gegen jene Teams sehen, die wenig Glamour verbreiten. Daher lag ...